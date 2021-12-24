تسمم 3 أطفال لتناولهم سم فئران بالخطأ فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 3 أطفال بقرية الروضة التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ بالسمم، لتناولهم سم فئران، خطأ، وتم نقلهم لمستشفى سيدي سالم المركزي، لإجراء الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ إشارة بإصابة 3 أطفال بالتسمم لتناولهم سم فئران خطأ ، وتم نقلهم لمستشفى سيدي سالم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين اصابة كلا من جنا رضا رزق، سنه ونصف، وزياد محمد رزق، سنه ونصف، ويوسف رضا رزق، سنتان ونصف، وجميعهم من قرية الروضة، وجاري إجراء غسيل المعدة، وعمل الاسعافات اللازمة بالاستقبال.