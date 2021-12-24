ترامب وميلانيا يزينان شجرة الكريسماس فى البيت الأبيض.. صور

كتبت: نهال أبو السعود

توجد صورة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب بين أغصان شجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض الذى يسكنه الرئيس الحالي جو بايدن فى غرفة تناول الطعام.

وتظهر الصورة ذات الإطار الذهبي، التي التقطها المصورون خلال معاينة صحفية لزينة البيت الأبيض الشهر الماضي، الرئيس السابق دونالد ترامب وهو الخامس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة والسيدة الأولى وهما يستلمان شجرة البيت الأبيض الرسمية في عام 2018.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو من غير المعتاد أن يزين ترامب شجرة خليفته، إلا أن الصورة غير التقليدية تتناسب مع موضوع السيدة الأولى جيل بايدن "هدايا من القلب" لديكورات الأعياد ، وفقًا لمجلة نيوزويك.

وتم تخصيص كل غرفة في البيت الأبيض لـ "الهدايا" المختلفة التي يحصل عليها الناس خلال العام.

وقال البيت الأبيض إن خلفية غرفة الطعام هي "هدية الأسرة"، والتي تشمل العائلات التي يولد الناس فيها ويختارونها ويخلقونها، وتمشيا مع هذا الموضوع ، تتميز أشجار الكريسماس في الغرفة بزخارف بها صور للعديد من العائلات الأولى السابقة.

وقال البيت الأبيض: "كل أسرة جعلت من هذا المنزل منزلًا يذكرنا جميعًا بالحب الدائم والروابط العائلية الدائمة".

كما علق آل بايدن مخزون فوق المدفأة محفور بالكلمات التي كتبها الرئيس السابق جون آدامز إلى زوجته أبيجيل في عام 1800: "أدعو الله أن أمنح هذا المنزل أفضل البركات".

إلى جانب تكريم العائلات الأولى السابقة، تحيي زينة عيد الميلاد في البيت الأبيض أيضًا جهود العاملين في الخطوط الأمامية خلال جائحة فيروس كورونا، ويعبر بيت من خبز الزنجبيل عن "الامتنان والإعجاب" للذين "حافظوا على البلد تعمل".

وقال التقرير إن الغرف الأخرى تكرم هدية الخدمة والتعلم والفنون البصرية والصداقة والامتنان والطبيعة والسلام والوحدة والفنون المسرحية والإيمان والمجتمع.