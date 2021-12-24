اليوم السابع
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تخفيض ضغوط المياه يومين غرب المنصورة لأعمال التطهير بدءا من غدٍ

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 05:00 ص
تخفيض ضغوط المياه يومين غرب المنصورة لأعمال التطهير بدءا من غدٍ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن تخفيض ضغوط المياه بداية من غدا السبت والأحد 25 و26 القادمين، ببعض المناطق بنطاق غرب المنصورة وقرى الوحدة المحلية بنقيطة والوحدة المحلية بكوم الدربى بمركز المنصورة، وذلك لإجراء أعمال تطهير وغسيل المروقات بمرفق مياه شرق المنصورة الجديد، خلال الفترة من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 9 مساء فى ذات الأيام المذكورة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناء على التقرير الذى عرضه المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، حيث أوضح التقرير أنه سيجرى تنفيذ أعمال تطهير وغسيل المروقات بمرفق شرق المنصورة حيث تتأثر أجزاء ومناطق بنطاق غرب المنصورة والقرى التابعة للوحدات المحلية المشار إليها بنطاق مركز المنصورة بتخفيض ضغوط المياه بها.

ووجه الدكتور مختار لمسئولى الشركة المنفذة بسرعة تنفيذ أعمال التطهير والغسيل المشار إليها وإنهائها خلال الفترة الزمنية المحددة، وعودة ضغوط المياه كما هو المعتاد مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطنى المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه، وكذا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، بضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة تنفيذ أعمال التطهير.


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