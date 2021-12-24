تجديد خط مياه الشرب لشارع الحجاز بالغردقة بتكلفة 29 مليون جنيه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه يجري أعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسي بشارع الحجاز بالغردقة بتكلفة 29 مليون جنيه.

وأكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن عمليات الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات المياه تساهم فى تأمين وصول المياه للمواطنين بجودة عاليه مشيرا الى انه يجرى العمل بعدة مناطق لتأهيل شبكات المياه لنظام الضخ 24 ساعه وإلغاء نظام المناوبات.

من ناحية أخري كان عقد اللواء محمد بندارى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، اجتماعاً موسعاً لمجلس إدارة مركز شبكات المرافق لاستعراض أهم الإنجازات والمشروعات التى تمت خلال عام 2021، ولبحث موقف تطوير المركز وشراء أجهزة مساحية جديدة .

وأثنى اللواء محمد بندارى سكرتير عام المحافظة خلال الاجتماع على جهد العاملين بالمركز ، مؤكدًا أن مركز معلومات شبكات المرافق هو واحد من أهم المشروعات بالبحر الأحمر والتى كان لها دور رئيسى ومساهمة فعالة فى جميع المشروعات القومية التي تتم علي أرض المحافظة ، مقدماً الشكر إلي مجلس الإدارة علي المجهودات الكبيرة التي بذلها خلال الفترة السابقة التي تضمنت الكثير من الأعمال نتيجة المشروعات القومية الكبيرة التي تمت اقامتها علي ارض المحافظة والتي قام المركز بعمل مسح شامل لمساحات الاراضي التي تقام عليها هذه المشاريع لسهولة توصيل المرافق .

كما شدد السكرتير العام علي مجلس الإدارة بضرورة التسجيل الدقيق لجميع شبكات البنية التحتية لمرافق البحر الأحمر، مع إضافة أية تطورات او تحسينات جديدة تطرأ علي هذه الشبكات ، وتوقيع ذلك علي خرائط مساحية مناسبة .

ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد جاد رئيس مركز شبكات المرافق ان المركز يقوم بعمل الرفع المساحي والاحداثيات لقطع الأراضي المطلوب استخراج بيان الصلاحية للبناء عليها طبقا لاشتراطات البناء الجديدة، ويتم تسليم المواطن خريطة بالموقع الذي تم رفعه مساحيا بواسطة أجهرة مساحية دقيقة وصورة من جوجل إيرث google earth وكشف بالإحداثيات المطلوبة ، مضيفاً أن المركز يقدم خدماته في جميع الأعمال المساحية وإنشاء قواعد البيانات بالـGIS (نظم المعلومات الجغرافية ) .