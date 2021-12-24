بمشاركة الأوقاف والأزهر.. الكنيسة الإنجيلية تحتفل بمرور 90 عاما على إنشائها بالبحيرة.. لايف

البحيرة - ناصر جودة

شهدت منذ قليل مدينة دمنهور بالبحيرة، احتفال الكنيسة الإنجيلية بمرور 90 عاما على إنشاء الكنيسة وكذلك اليوبيل الفضي لخدمة القس أمجد أيوب رئيس مجمع مشيخة الدلتا وراعى الكنيسة الانجيلية بدمنهور.

وتضمن الاحتفال تقديم الصلوات الإنجيلية وكذلك تقديم كورال الكنيسة باقة من الترانيم والاغاني المسيحية المختلفة.

كما تضمن الاحتفال تقديم الهدايا الرمزية للمدعوين وتبادل دروع الاحترام والتقدير.

عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاته الإليكترونية احتفال الطائفة الإنجيلية بدمنهور.

شارك فى الاحتفال الدكتور القس اندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية والشيخ محمد ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف والشيخ منصور أبو العذب مدير المنطقة الأزهرية.

كما شارك فى الاحتفال نجاة مرتجى مدير مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بدمنهور والدكتور وليد الشرمة عضو مجلس الشيوخ ووجيه شكري عضو مجلس النواب.

وأكد المشاركون فى الاحتفال ان الوحدة الوطنية متأصلة بين أبناء الشعب المصري منذ فجر التاريخ ولا يقدر أي شخص على اختراقها.

وأضافوا أن الاحتفالات المسيحية هى احتفالات مصرية بالأساس لكافة الأطياف مهما اختلفت ديانتهم سواء كانوا أقباط او مسلمين.



الكنيسة الإنجيلية تحتفل بمرور 90 عاما على إنشائها بالبحيرة (1)



الكنيسة الإنجيلية تحتفل بمرور 90 عاما على إنشائها بالبحيرة (2)



الكنيسة الإنجيلية تحتفل بمرور 90 عاما على إنشائها بالبحيرة (3)



الكنيسة الإنجيلية تحتفل بمرور 90 عاما على إنشائها بالبحيرة (4)



الكنيسة الإنجيلية تحتفل بمرور 90 عاما على إنشائها بالبحيرة (5)



الكنيسة الإنجيلية تحتفل بمرور 90 عاما على إنشائها بالبحيرة (6)



الكنيسة الإنجيلية تحتفل بمرور 90 عاما على إنشائها بالبحيرة (7)



الكنيسة الإنجيلية تحتفل بمرور 90 عاما على إنشائها بالبحيرة (8)



الكنيسة الإنجيلية تحتفل بمرور 90 عاما على إنشائها بالبحيرة (9)