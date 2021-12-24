اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن يوقع قانونا يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصينى

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 01:01 ص
بايدن يوقع قانونا يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصينى الرئيس الأمريكى جو بايدن - صورة أرشيفية
روسيا اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع اليوم الخميس على مشروع قانون يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمالة القسرية.

ويأتي التشريع، الذي حصل على موافقة نهائية من الكونغرس يوم 16 ديسمبر، في إطار رد واشنطن على معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة.

وأقر الكونغرس الإجراء هذا الشهر بعد أن اتفق الأعضاء على حل وسط يقضي على جوانب اختلاف بين مشروعات قوانين مقدمة في مجلسي النواب والشيوخ.

ويبقي التشريع التوافقي على بند يضع افتراضا بأن جميع البضائع القادمة من إقليم شينجيانغ تم صنعها بالسخرة، من أجل حظر مثل هذه الواردات.

وأقامت الحكومة الصينية في الإقليم شبكة معسكرات احتجاز للأويغور وأقليات مسلمة أخرى.

وتنفي الصين حدوث انتهاكات في شينجيانغ، التي تزود العالم بكمية كبيرة من المواد اللازمة للألواح الشمسية، لكن الحكومة الأمريكية وكثيرا من الجماعات الحقوقية تقول إن بكين تنفذ "إبادة جماعية" هناك.


جو بايدن

امريكا

الصين

شينجيانج

ايغور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بوتين: الولايات المتحدة لن تستطيع كبح جماح التنمية فى الصين

الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:14 م

بوتين: روسيا والصين تعملان بشكل مشترك على تطوير الأسلحة عالية التقنية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:15 م

سفير الأردن لدى الصين: تعاون بين الشركات الصينية ونظيرتها الأردنية بكافة المجالات

الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:57 ص

علماء الآثار يكتشفون أوانى أثرية برونزية عمرها 3000 عام فى الصين

الخميس، 23 ديسمبر 2021 08:00 ص

مايك بومبيو: يجب أن تثير صواريخ الصين قلق "بوتين" أكثر من واشنطن

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:00 م

الصين ترفض قرار اليابان تصريف المياه الملوثة نوويًا فى المحيط

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 07:10 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة