بالأسماء ..النتائج النهائية لرؤساء الغرف الصناعية دورة 2021-2025

كتب – إسلام سعيد

ينشر اليوم السابع النتائج النهائية لاختيار رؤساء الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات لدورة 2021-2025، وذلك بعد انتهاء التوافقات بين أعضاء مجلس الإدارة في كل غرف، وقدمت كل غرفة مرشح يمثلها في مجلس اتحاد الصناعات.

وكانت نتائج انتخابات الغرف الصناعية لدورة 2021-2025، فوز الدكتور محمد عبد السلام رئيساً لغرفة صناعة الملابس، وطارق حسانين رئيسا لغرفة الحبوب، محمد المهندس رئيسا للغرفة الهندسية، أشرف الجزائري رئيسا لغرفة الصناعات الغذائية، شريف الجبلي رئيسا للصناعات الكيماوية، عماد نعمان للصناعات المعدنية.

وفاز محمد المرشدي برئاسة غرفة الصناعات النسيجية، وعادل نعمان رئيسا للصناعات المعدنية، وأحمد حلمي رئيسا لغرفة صناعة الأخشاب، فاروق صبري لصناعة السينما، تامر ابو بكر لغرفة البترول، وهشام جزر لغرفة دباغة الجلود، وخالد سعيد لغرفة تكنولوجيا المعلومات، جمال الليثي لغرفة الأدوية.

وفاز جمال السمالوطي برئاسة غرفة الجلود، والحرف اليدوية حمادة العادلي، وفاز احمد عبد الحميد برئاسة غرفة مواد البناء، وعلاء مسعود رئيسا لغرفة مقدمي الرعاية الصحية.