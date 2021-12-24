اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 01:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بالأسماء ..النتائج النهائية لرؤساء الغرف الصناعية دورة 2021-2025

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 12:12 ص
بالأسماء ..النتائج النهائية لرؤساء الغرف الصناعية دورة 2021-2025 اتحاد الصناعات
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر اليوم السابع النتائج النهائية لاختيار رؤساء الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات لدورة 2021-2025، وذلك بعد انتهاء التوافقات بين أعضاء مجلس الإدارة في كل غرف، وقدمت كل غرفة مرشح يمثلها في مجلس اتحاد الصناعات.

 

وكانت نتائج انتخابات الغرف الصناعية لدورة 2021-2025، فوز الدكتور محمد عبد السلام رئيساً لغرفة صناعة الملابس، وطارق حسانين رئيسا لغرفة الحبوب، محمد المهندس رئيسا للغرفة الهندسية، أشرف الجزائري رئيسا لغرفة الصناعات الغذائية، شريف الجبلي رئيسا للصناعات الكيماوية، عماد نعمان للصناعات المعدنية.

 

وفاز محمد المرشدي برئاسة غرفة الصناعات النسيجية، وعادل نعمان رئيسا للصناعات المعدنية، وأحمد حلمي رئيسا لغرفة صناعة الأخشاب، فاروق صبري لصناعة السينما، تامر ابو بكر لغرفة البترول، وهشام جزر لغرفة دباغة الجلود، وخالد سعيد لغرفة تكنولوجيا المعلومات، جمال الليثي لغرفة الأدوية.

وفاز جمال السمالوطي برئاسة غرفة الجلود، والحرف اليدوية حمادة العادلي، وفاز احمد عبد الحميد برئاسة غرفة مواد البناء، وعلاء مسعود رئيسا لغرفة مقدمي الرعاية الصحية.


الغرف الصناعية

اتحاد الصناعات

نتائج الغرف الصناعية

تشكيل غرف اتحاد الصناعات

دورة اتحاد الصناعات 2025

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انتخاب المهندس طارق شكرى رئيسا لغرفة التطوير باتحاد الصناعات

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:44 م

المهندس أحمد حلمى رئيسا لغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات

الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:16 م

رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مجمع إنتاج البنزين بأسيوط يوفر العملة الصعبة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 07:03 م

ننشر أسماء قوائم المعينين فى الغرف الصناعية ومجلس اتحاد الصناعات.. صور

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:29 م

اعتماد أسماء المعينين في الغرف الصناعية ومجلس اتحاد الصناعات

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 09:36 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة