بالأرقام.. تعرف على أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بمجال البترول بصعيد مصر

كتبت - مروة الغول

تتضمن جهود قطاع البترول تنمية الصعيد في مختلف الأنشطة البترولية والتي تتضمن مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والتي كانت كالتالي ..

1-وجود 10 اتفاقيات لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.

2- طرح المزايدة العالمية الأولى بالنطاق الاقتصادى بالبحر الأحمر عقب اطلاق أول مشروع لتجميع البيانات الجيولوجية في عام 2018 .

3- إصدار أول 3 اتفاقيات بترولية بالبحر الأحمر مع كبرى الشركات العالمية خلال عام 2020 بحد أدنى للاستثمار 5.2 مليار جنيه تمثل حوالى 330 مليون دولار.

4- يبلغ متوسط إنتاج الشركات التابعة للقابضة لجنوب الوادى ما يزيد على 21 ألف برميل يومياً.

يذكر أنه خلال العام المالى 20/21 تم مواجهة التناقص الطبيعى للإنتاج وذلك بحفر عدد من الآبار التنموية والذى كان من شأنها الحفاظ على معدل الإنتاج، هذا وقد بلغ الاحتياطى المتبقى المؤكد 134 مليون برميل زيت بزيادة قدرها 4 مليون برميل نتيجة تحسن أداء الآبار، وزيادة معامل الاسترجاع وذلك نتيجة عمل دراسات إعادة تقييم الخزانات. ومع زيادة معدلات تنمية الحقول تجاوز إجمالى الإنتاج خلال العام المالى 2020/2021 حاجزالــ 7.8 (سبعة وثمانية من عشر) مليون برميل بمتوسط إنتاج وقدره 21 ألف برميل/ يومى كما بلغ إنتاج البوتاجاز 6150 طنا بالإضافة إلى 3600 مليون قدم3 من الغاز الطبيعى. يجرى خلال العام المالى الحالى العمل على زيادة الإنتاج بتكثيف عمليات البحث والاستكشاف والتنمية وذلك من خلال برنامج حفر مكثف متمثل فى عدد 11 بئرًا استكشافيا باستثمارات تقدر بحوالى 31.5 مليون دولار هذا بالإضافة لعدد 13 بئرا تنمويا بإجمالى استثمارات تقدر بـ27 مليون دولار.