بابا نويل يوزع هدايا "عيد الميلاد" على أطفال لبنان

إيمان حنا

قام عدد من منظمات وجمعيات المجتمع المدنى وقسم الشؤون المدنية في الكتيبة الإسبانية العاملة ضمن قوات اليونيفيل في القطاع الشرقي، بتوزيع الهدايا على أطفال لبنان فى عدد من المناطق من بينهم 300 طفل في منطقة جديدة مرجعيون، ومركز قضاء مرجعيون وبلدات القليعة، برج الملوك وإبل السقي، وذلك في موكب سيار تتقدمه سيارة عليها بابا نويل وزينة الميلاد، وآليات للكتيبة الإسبانية. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

ويحتفل لبنان غدا بعيد الميلاد حيث يقام قداس عيد الميلاد ويحتفل به راعي إبرشية بيروت للروم الكاثوليك المطران جورج بقعوني، في كنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم - مطرانية بيروت للروم الكاثوليك.