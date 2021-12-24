وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 374 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 479 ألفا و133 وفاة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 77 ألفا و516 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 34 مليونا و215 آلاف و977 شخصا، وذلك بعدما تعافي 7051 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.

كما أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا إلى 358 حالة حيث تم اكتشاف 122 إصابة جديدة بالمتحور خلال ال(24) ساعة الماضية.