النيابة تستمع لضحايا متهم بالاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل

كتبت أمنية الموجي

تستمع النيابة العامة، اليوم، لأقوال عدد من ضحايا متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي العمل داخل البلاد والاستيلاء على أموالهم مقابل فرص عمل وهمية، وعقود عمل مزورة.

وتباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم وواجهته بالتحريات الأمنية التي كشفت عن قيامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، وتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين، بزعم توفير فرص عمل لهم داخل البلاد بموجب عقود عمل منسوبة للعديد من الشركات الكبرى "خلافاً للحقيقة"، وذلك عن طريق قيامه بإنشاء شركات وهمية "بدون ترخيص" وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى لإنهاء إجراءات توظيفهم بموجب عقود العمل المزعومة والتحصل منهم على مبالغ مالية، وقام بإنشاء مواقع إلكترونية إحتيالية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بإسم الشركة والإعلان من خلالها عن توفير فرص عمل بالعديد من الشركات .

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن القاهرة قيام المتهم بإدارة شركة وإنشاءه صفحة على موقع التواصل الإجتماعى لمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال من خلال الإعلان عن قدرته على توفير عمل للمواطنين داخل البلاد مقابل تحصله على مبالغ مالية، وأنه يتربح من جراء بيع إستمارات السيرة الذاتية لضحاياه وحثهم على إحضار معارفهم لزيادة فرص المتقدم للإلتحاق بإحدى الوظائف دون الإلتزام بتوفير فرص العمل.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها.. وعثر بحوزته على (كمية من عقود العمل الوهمية- مجموعة من الإيصاللات والأوراق وشهادات مؤهلات لأشخاص مختلفين).

بمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأمكن التوصل إلى 3 من المجنى عليهم، وباستدعائهم اتهموا سالف الذكر بالنصب والاحتيال عليهم.