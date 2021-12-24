اليوم السابع
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النشرة المرورية.. انتظام وسيولة فى حركة السير بمحاور وطرق القاهرة والجيزة

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 10:24 ص
النشرة المرورية.. انتظام وسيولة فى حركة السير بمحاور وطرق القاهرة والجيزة كوبرى أكتوبر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تميزت حركة المرور اليوم الجمعة بالسيولة في حركة السير، بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، حيث شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، انتظاما وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما شهدت حركة السيارات سيولة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وتميزت حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد بالانتظام.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما شهد طريق إسكندرية الزراعي سيولة مرورية، أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


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