المملكة المتحدة: تسجيل أكثر من 122 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

لندن فى 24 ديسمبر /أ ش أ/

أعلنت المملكة المتحدة، تسجيل 122 ألفًا و186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة سجلت أيضًا 137 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

وكانت بريطانيا قد أعلنت أمس تسجيل 119 ألفًا و789 حالة إصابة جديدة بالفيروس و147 وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية فى المملكة المتحدة، تسجيل 23 ألفًا و719 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس "كورونا".

وأوضحت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية - فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة - أن العدد الإجمالى لمصابى "أوميكرون" فى بريطانيا ارتفع بذلك ليصل إلى 114 ألفًا و625 حالة، وسجلت بريطانيا أيضًا 29 حالة وفاة بالمتحور.