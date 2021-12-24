المحاكم × أسبوع.. الحكم بقضية "خلية عشماوى" ووقف استشكال عودة مرتضى منصور

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، خلال الأسبوع القضائى الأخير من شهر ديسمبر نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها محاكمة 17 متهما بـ"أحداث شغب جزيرة الوراق"، محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الوايلى الإرهابية"، محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" الإرهابية، الحكم على 12 متهما بقضية "خلية هشام عشماوى"، محاكمة 34 متهما بقضية "تقديم الكفن"، الحكم في قضية "مفتى جماعة النصرة الإرهابية"، محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بقضية "تمويل الإرهاب"، الحكم في إشكال وقف تنفيذ حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك.

محاكمة 17 متهما بـ"أحداث شغب جزيرة الوراق"

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بطره، يوم السبت 24 ديسمبر الجارى، إعادة إجراءات 17 متهما في الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالمؤبد والمشدد فى قضية أحداث شغب جزيرة الوراق.

محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الوايلى الإرهابية"

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، يوم السبت 25 ديسمبر، محاكمة 3 متهمين بينهم هارب، فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى، ومن المقرر ان تفض المحكمة أحراز القضية.

محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" الإرهابية

تنظر الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، يوم السبت 24 ديسمبر الجارى، محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة

محاكمة 34 متهما بقضية "تقديم الكفن"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، يوم الأحد 26 ديسمبر، محاكمة 34 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تقديم الكفن" فى عين شمس، المتهم فيها عائلة المرغنية وآخرين.

الحكم في قضية "مفتى جماعة النصرة الإرهابية"

تنطق الدائرة الثالثة إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم طره يوم الأحد 26 ديسمبر، بحكمها فى جلسة محاكمة "مفتى جماعة النصرة الإرهابية"، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين بقضية "تمويل الإرهاب"

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، يوم 26 ديسمبر محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بتمويل جماعة إرهابية.

الحكم في إشكال وقف تنفيذ حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

تنطق محكمة القضاء الإداري، يوم الأحد 26 ديسمبر فى الإشكال المقام من كمال شعيب المحامى وكيل عن مصطفى عبد الخالق، يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعودة مرتضى منصور ومجلس أدارته لتولى رئاسة مجلس إدارة نادى الزمالك.

الحكم على 12 متهما بقضية "خلية هشام عشماوى"

تنطق الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، يوم الاثنين 27 ديسمبر بحكمها محاكمة 12 متهمًا فى القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ "الوراق"، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلى شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية هشام عشماوي".

الحكم فى استئناف خادمة نادية الجندى على حبسها سنة

تنطق محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة؛ يوم الثلاثاء 28 ديسمبر بححكمها فى الاستئناف المقدم من خادمة على حكم حبسها سنة، لاتهامها بسرقة فيلا الفنانة نادية الجندى بكرداسة.

محاكمة 10 متهمين بقتل مواطنين في المطرية

تنطق الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى يوم الثلاثاء 28 ديسمبر محاكمة 10 أشخاص، على خلفية اتهامهم بقتل شخصين اثنين وترويع المواطنين فى منطقة المطرية.

محاكمة 22 إخوانيا بتهمة قتل مواطن وتعذيب آخر

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، يوم الأربعاء 29 ديسمبر محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجنى عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة الإرهابية.