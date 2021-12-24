اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 03:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة الكاثوليكية تنعى راعى كاتدرائية البازيليك بالقاهرة: عيده فى السماء

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 02:56 م
الكنيسة الكاثوليكية تنعى راعى كاتدرائية البازيليك بالقاهرة: عيده فى السماء كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعى الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر الأب جنارو دى مارتينو، راعي كاتدرائية البازيليك بالقاهرة.

وجاء بيان الكنيسة الكاثوليكية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي انتقال الأب جنارو دي مارتينو، والذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء، كما نقدم التعازي إلى المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ونصلي إلى الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي".

 

ومن جانبه، نعى أيضا الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأب جينارو دي مارتينو، حيث قال إنه رحل ليحتفل بعيد المسلاد في السماء، مضيفا: "نودعه على رجاء القيامة باسمي وباسم كهنة وشمامسة وشعب الكنيسة الأسقفية مصلين لأسرته ولكل محبيه أن يمنحهم الله صبرًا وتعزية".

 

269779034_429120348888187_7413897964275510788_n
بيان بطريرك الأقباط الكاثوليك 

 


الكنيسه الكاثوليكيه

الكنيسه الاسقفيه

الانبا ابراهيم اسحاق

مطران الكنيسه الاسقفيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الكاثوليكية: نبعث رسالة محبة للرئيس السيسى فى عيد الميلاد المجيد

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 10:31 ص

أباء الكنيسة الكاثوليكية وأعضاء مجلس كنائس مصر فى ندوة اليوم السابع.. صور

الخميس، 23 ديسمبر 2021 04:25 م

الكنيسة الكاثوليكية تنظم احتفالا للتوعية باليوم العالمى لذوى الهمم بالإسكندرية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:04 م

الكنيسة الكاثوليكية تختتم دورة تدريبية لتكوين الشباب الكاثوليكى بالإسكندرية

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:44 ص

تعرف على مفهوم الرياضة الروحية فى الكنيسة الكاثوليكية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:14 ص

الكنيسة الكاثوليكية عن إجراءات عيد الميلاد: كل مطرانية تحدد أعدادها حسب أوضاعها

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:00 ص

تعرف على برنامج الكنيسة الكاثوليكية فى قداس عيد الميلاد المجيد

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة