الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة تستعد لإقامة قداس أعياد الكريسماس

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، بقيادة القمص يوأنس أديب، راعي الطائفة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، استعداداتها النهائية لقداس أعياد الكريسماس، التي ستقام مساء اليوم في تمام الثامنة مساءً للأقباط الكاثوليك بالغردقة بكنيسة القديس يوسف.

وقال القمص يوأنس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، إن جميع كنائس المحافظة جهزت وأنهت استعدادتها لاستقبال الاحتفال لقداس الكريسماس على مدار يومين 24 إلى 25 ديسمبر الجاري، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية اللازمة.

وأضاف راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر في بيان له، أن هناك إجراءات احترازية ووقائية، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة، لافتًا إلى أنه لن يسمح بدخول الكنائس أثناء الاحتفال إلا بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقاية اللازمة.

وتابع أنه سيكون هناك مجموعة من أبناء الكنيسة، تعمل على تنظيم عمليات دخول الكنيسة، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية اللازمة، ولن يسمح بدخول الكنيسة إلا لحاملي شهادة التطعيم بلقاح كورونا، بالإضافة للتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي التي تم الانتهاء منه من قبل أعضاء الكنيسة.