اليوم السابع
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القوى العاملة تكشف عن أول 58 فرصة عمل بليبيا.. والتسجيل حتى 31 الجارى

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:27 ص
القوى العاملة تكشف عن أول 58 فرصة عمل بليبيا.. والتسجيل حتى 31 الجارى فرص العمل المتاحة بليبيا
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تفاصيل أول إعلان طلب استقدام العمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكترونى بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا، وتضمنت 58 فرصة عمل على 16 مهنة فى المجال الطبى.
 
وقال الوزير، فى بيان، أن المهن المطلوبة هي:  أخصائي عظام ، جراحة عظام، واثنين أخصائي أشعة تشخيصية، وأثنين أخصائي عيون،  وأثنين أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ، و4 أخصائي جراحة عامة، و4 أخصائي طب أطفال، و4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائي باطنة، و4 طبيب اختصاصي-عناية حثيثة(دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد ، و8 أخصائي تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء ، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و 6 أخصائي تمريض عام (بكالوريوس تمريض) وأثنين ممرض اختصاصي- تعقيم.
 
وأوضح الوزير، أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة ، والسن من 40 إلى 60  سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من  37 إلى 55 سنة.
 
وأشار سعفان، إلى أن قبول المتقدمين علي المهن المشار إليها ينتهي في 31 ديسمبر 2021 ، وعلى الراغبين فى تسجيل بياناتهم لهذه الفرص الدخول على موقع الوزارة.
 
 

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