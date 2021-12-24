اليوم السابع
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"القومى للمرأة": هناك طفرة نوعية فى حقوق السيدات بعهد الرئيس السيسى

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:24 م
"القومى للمرأة": هناك طفرة نوعية فى حقوق السيدات بعهد الرئيس السيسى القومى للمراة
كتب محمد شرقاوى

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قالت إيزيس محمود مدير التجريب والتوعية بالمجلس القومى للمرأة، إن هناك طفرة نوعية فى حقوق المرأة، حصلت عليها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفة أن هناك تشديد فى عقوبة التحرش وعمليات ختان الإناث.
 
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية آية عبد الرحمن عبر برنامجه "الحقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن للمرأة مسار فى الشمول المالى، ونجد السيدات لديها حسابات صغيرة للاستثمار والتعامل من خلال التكنولوجيا الرقمية، لافتة إلى أن هناك مبادرات كثيرة تشارك فيها المرأة المصرية وأبرزها حياة كريمة، وتنمية الأسرة وصحة مصر، وتعد المرأة المستفيد الأول فى هذه التنمية.
 
وتابعت، أن المرأة الصعيدية لديها مخزون ثقافى كبير، ونشهده من خلال التطور الذى يحدث فى الصعيد، ولديها اهتمام بتعليم الأولاد تعليما جيدا والبعد عن ختان الإناث والزواج المبكر "ألقاصرات"، مضيفة أن الدولة المصرية تقدم المبادرات فى العديد من المجالات وتجد المرأة مشاركة بقوة فى العديد منها.

القومى للمراة

حقوق المراة

الرئيس السيسى

اية عبد الرحمن

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