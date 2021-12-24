القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مديرية أمن كفر الشيخ من إلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، تخصص فى تزوير محررات حكومية رسمية بمحافظة كفر الشيخ.



وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، يفيد بقيام 4 أشخاص، من بينهم اثنان لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الحكومية والمستندات المرورية وترويجها على عملائهم ممن لديهم موانع قانونية.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين بمساكنهم وعُثر بحوزتهم على 530 نموذجا لأختام شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية المختلفة، الأدوات والآلات المستخدمة في عملية التزوير 968 محررا حكوميا منسوبا صدورها للعديد من الجهات جميعها مزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.