الفاتيكان يقرر وقف رواتب العمال المنتهكين لقواعد الشهادة الصحية والرافضين للقاح كورونا

فاطمة شوقى

أصدر الفاتيكان مرسوما يقضى بوقف واتب العمال الذين ليس لديهم شهادة صحية تثبت أنهم تلقوا التطعيم او اجتازوا فيروس كورونا فى الأشهر الستة الماضية، والرافضين للقاح ، حسبما قالت صحيفة "الديا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن، سمحت بإمكانية تقديم اختبار سلبي صالح لمدة 48 ساعة، وهو أمر لم يعد صالحا، بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يتلقى العمال الذين يتعاملون مع الجمهور جرعة التعزيز بحلول 31 يناير.

كانت الفاتيكان من أوائل الدول في العالم التي تلزم موظفيها بتقديم الشهادة الصحية ، مما أتاح إمكانية تقديم اختبار سلبي صالح لمدة 48 ساعة كبديل للقاح. ومع ذلك ، كما قرأ في المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ أمس الخميس، أجبرت حالة الطوارئ الصحية الحالية على تكييف لوائح السلامة.

جواز سفر التطعيم، المعروض بالشهادة الصحية الخضراء مطلوب لجميع العمال والأشخاص الذين يزورون الفاتيكان. ومن لا يحمل جواز التطعيم أو شهادة تجاوز الفيروس "لن يتمكن من الوصول إلى الوظيفة وسيعتبر غائبًا وسيتم تعليق المكافأة طوال فترة الغياب".

ووافقت حكومة ماريو دراجي الإيطالية على حزمة جديدة من الإجراءات ضد متغير اوميكرون لفيروس كورونا، قبل يومين من عيد الميلاد، ووفى مقدمتها فرض الزامية الكمامة من جديد فى الهواء الطلق.

ومن بين القيود الجديدة التي تم تبنيها ، إغلاق المراقص وصالات الرقص والنوادى الليلية حتى 31 يناير - مع التركيز على ليلة رأس السنة الجديدة - والالتزام بارتداء الكمامة في الهواء الطلق ، وهو أمر تبنته بالفعل بعض المدن الكبرى مثل روما، أو ميلانو من أجله عطلة عيد الميلاد.