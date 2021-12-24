الصين: نرفض بشدة توقيع أمريكا على "قانون منع العمالة القسرية للإيجور"

بكين /أ ش أ/

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إن الصين تشجب وترفض بشدة توقيع الولايات المتحدة على ما يُسمى بـ"قانون منع العمالة القسرية للويغور"، وتحثُّ الولايات المتحدة على تصحيح الخطأ فوراً.

وأضاف المتحدث -فى تصريح نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية- "إن هذا القانون يُشوّه بشكل مؤذٍ وخبيث واقع وحقيقة وضع حقوق الإنسان فى شينجيانج الصينية، كما ينتهك بشكل خطير قواعد القانون الدولى والأعراف الأساسية التى تحكم العلاقات الدولية، ويتدخل بشكل صارخ فى الشؤون الداخلية للصين".

وتابع المتحدث إن ما يُسمى بادعاءات "العمالة القسرية" و"الإبادة الجماعية" فى شينجيانج ليست سوى أكاذيب شريرة خلقتها قوى مناهضة للصين، مُضيفاً أن العالم بأسره اعترف بالتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعى فى شينجيانج، وأن حقيقة تمتع جميع السكان من جميع المجموعات الإثنية بحياة سعيدة ومرضية أمر يشهد به الجميع.

وأشار إلى أن الجانب الأمريكى يستخدم قضايا ذات صلة بشينجيانج لخلق شائعات والتسبب بمشاكل، وهو يشارك بشكل أساسى فى ممارسة التلاعب السياسى والإكراه الاقتصادي، ويسعى لتقويض الازدهار والاستقرار فى شينجيانغ، واحتواء تطور الصين مستخدماً ذريعة حقوق الإنسان.

وقال إن من غير المعقول بالنسبة للولايات المتحدة، وهى بلد ذات سجل مؤسف، أن تتهم الصين وتشوه سمعتها، لافتاً إلى المشاكل الخطيرة التى تتعلق بالاتجار بالبشر والعمالة القسرية، حيث تم الاتجار بما يصل لـ 100 ألف شخص لاستغلالهم فى العمالة القسرية فى الولايات المتحدة، خلال الخمس سنوات الماضية، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك تماماً مبادئ السوق والأخلاق التجارية، مضيفاً أن مثل هذه الخطوات لن تؤدى إلا إلى تقويض سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وتعطيل النظام التجارى الدولى وإلحاق الأذى بمصالح ومصداقية الولايات المتحدة، وأكد أن الصخرة التى يرفعونها ستسقط على أقدامهم فى نهاية الأمر.

وأفاد بأنه: "من الضرورى أن أشدد مجددا على أن القضايا ذات الصلة بشينجيانج هى شؤون داخلية للصين بحتة، وأن الحكومة الصينية والشعب الصينى مصممون بحزم على حماية السيادة الوطنية، والأمن ومصالح التنمية. ننبه الجانب الأمريكى إلى تصحيح الخطأ فوراً، والتوقف عن استخدام قضايا ذات صلة بشينجيانج لنشر الأكاذيب، والتدخل فى الشؤون الداخلية للصين واحتواء تطورها"، وأكد أن الصين ستقوم بمزيد من ردود الفعل بناء على تطور الوضع.