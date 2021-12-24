اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 07:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة العالمية: رصدنا متحور أوميكرون فى 110 دول

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 07:27 م
الصحة العالمية: رصدنا متحور أوميكرون فى 110 دول الصحة العالمية -أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، رصد متحور أوميكرون فى 110 دول، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، كشف  فى بيان جديد، أن اللقاحات التى لدينا لا تزال فعالة ضد متغيرى دلتا وأوميكرون.

 

وأصاف تيدروس، نظرًا لأن أوميكرون Omicron أصبح البديل السائد في العديد من البلدان، نحتاج جميعًا إلى اتخاذ احتياطات إضافية، محذرا من أن برامج التعزيز الشامل ستؤدى إلى إطالة الوباء، بدلاً من إنهائه، عن طريق تحويل الإمداد إلى البلدان التى لديها بالفعل مستويات عالية من تغطية التطعيم، مما يمنح الفيروس فرصة أكبر للانتشار والطفرة.

 

وتابع: كان عام 2021 هو العام الذى فقدنا فيه 3.5 مليون شخص بسبب كورونا، وهى وفيات أكثر من تلك الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والملاريا والسل مجتمعة في عام 2020.


الصحه العالميه

كورونا

اوميكرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية تجرى تجربة "سولدرتى" على 5 لقاحات لـ كورونا من الجيل الثانى

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 01:19 م

مدير الصحة العالمية: لقاحات كورونا فعالة ضد متغيرى أوميكرون ودلتا

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 12:33 م

الصحة العالمية: توزيع لقاحات كورونا للبلدان منخفضة الدخل فى الأشهر المقبلة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:42 ص

الصحة العالمية: يجب توفير لقاحات كورونا لجميع البالغين حول العالم

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 07:19 م

ممثل الصحة العالمية: ارتفاع معدلات التدخين فى مصر لـ 23% بين الذكور والإناث

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة