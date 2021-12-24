الصحة الإسرائيلية: زيادة بنسبة 79% فى إصابات كورونا هذا الأسبوع

رام الله /أ ش أ/

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل زيادة بنسبة 79% فى إصابات (كورونا) المؤكدة هذا الأسبوع مُقارنة بالأسبوع السابق.

وأضافت الوزارة، فى بيان أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه تم تأكيد 1482 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى إصابات هذا الأسبوع إلى 6455 حالة. وكان إجمالى إصابات الأسبوع السابق 3616 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تأكيد 183 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون أمس الخميس، وهو ما يرفع إجمالى الإصابات به إلى 527. وغالبية الإصابات لأفراد عادوا من الخارج.