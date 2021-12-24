اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة الإسرائيلية: زيادة بنسبة 79% فى إصابات كورونا هذا الأسبوع

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 07:30 م
الصحة الإسرائيلية: زيادة بنسبة 79% فى إصابات كورونا هذا الأسبوع اجراءات مكافحة فيروس كورونا
رام الله /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل زيادة بنسبة 79% فى إصابات (كورونا) المؤكدة هذا الأسبوع مُقارنة بالأسبوع السابق.

 

وأضافت الوزارة، فى بيان أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنه تم تأكيد 1482 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى إصابات هذا الأسبوع إلى 6455 حالة. وكان إجمالى إصابات الأسبوع السابق 3616 حالة.

 

وقالت الوزارة إنه تم تأكيد 183 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون أمس الخميس، وهو ما يرفع إجمالى الإصابات به إلى 527. وغالبية الإصابات لأفراد عادوا من الخارج.

 


الصحة الإسرائيلية

الاحتلال

كورونا

فيروس كورونا

كورونا في إسرائيل

فلسطين

إصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

15% من إصابات كورونا فى هولندا لمتحور "أوميكرون"

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 07:03 م

السلطات الفرنسية تستبعد فرض إغلاق كلى بسبب كورونا

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 07:01 م

هكذا ساعدتنا التكنولوجيا فى مكافحة فيروس كورونا خلال 2021

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 07:00 م

دراسة: بلازما النقاهة بريق أمل لمرضى كورونا.. تقلل من دخول المستشفى بنسبة 50%

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 03:00 م

أوميكرون يطغى على عطلة عيد الميلاد.. إلغاء آلاف الرحلات الجوية فى أمريكا وأستراليا بعد زيادة الحالات.. 70% من إصابات كورونا فى الولايات المتحدة سببها المتغير الجديد.. نيويورك تايمز: ضربة لموسم العطلات

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 01:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة