اليوم السابع
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الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:28 م
أكرم القصاص
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الصحة الأوكرانية: سلالة "أوميكرون" تنتقل بشكل رئيسى بين الأشخاص غير المطعمين

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 08:20 م
الصحة الأوكرانية: سلالة "أوميكرون" تنتقل بشكل رئيسى بين الأشخاص غير المطعمين اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كييف أ ش أ

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أكد نائب وزير الصحة الأوكرانى إيهور كوزين، اليوم الجمعة، أن سلالة (أوميكرون) الجديدة من فيروس (كورونا)تنتقل بشكل رئيسى بين الأشخاص غير الملقحين.

 

وقال كوزين -فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (أوكرينفورم) الأوكرانية- "نرى أنه فى أوروبا، يتم انتقال المتحورالجديد (أوميكرون) فى الغالب بين الأشخاص غير الملقحين. لذلك، سيكون من الصعب للغاية بالنسبة لأوكرانيا التنبؤ بمسارها الآن؛ لهذا السبب نركز فقط على نتائج الاختبارات المعملية".

 

كما أوضح أن هناك أمرًا خظيرًا للغاية تمت ملاحظته، وهو أن سلالة "أوميكرون" تتطابق مع نظيرتها "دلتا" فى سرعة الانتقال، مُضيفًا أنه لا يزال هناك العديد من المتغيرات غير المعروفة حول هذه السلالة.

 

وأشار المسؤول الأوكرانى إلى أنه نظرًا للانتشار السريع لهذه السلالة فى أوروبا، فى غضون أسابيع قليلة، فمن المرجح أن تسود "أوميكرون" وتحل محل سلالة "دلتا".

 


الصحة الأوكرانية

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أخبار أوكرانيا

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كورونا

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