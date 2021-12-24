السيطرة على حريق محدود بمخزن صغير بمنطقة الدهار بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة، على حريق محدود شب بمخزن صغير للخردة بمنطقة الدهار بالغردقة خلف محكمة الغردقة الابتدائية دون حدوث خسائز بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من قوات الحماية المدنية يفيد السيطرة على حريق شب بمخزن صغير للخردة بمنطقة الدهار خلف محكمة البحر الأحمر الابتدائية دون وقوع إصابات.

انتقل إلى الحريق قيادات مديرية الأمن ومجلس المدينة وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر، وتبين أنه منزل صغير يستخدمه صاحبه في تخزين الأشياء القديمة والتى لا يستخدمها "خرده".