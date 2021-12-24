السلطات الروسية توقف جنديا بتهمة العمالة لصالح الاستخبارات الأوكرانية

موسكو /أ ش أ/

أكد جهاز الأمن الفدرالى الروسي، توقيف جندى من المنطقة العسكرية الغربية الروسية بتهمة الخيانة والعمل لصالح الاستخبارات الأوكرانية، فى ظل توتر ومخاوف من تصعيد عسكرى بين موسكو وكييف.

وقال الجهاز، فى بيان حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الجمعة - "ألقى ضباط جهاز الأمن الفدرالى القبض على جندى من المنطقة العسكرية الغربية فى محافظة فورونيج للاشتباه فى ارتكابه جريمة بموجب المادة 275 من القانون الجنائى الروسى (الخيانة العظمى).

وأضاف البيان، أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية جنّدت الجندى الروسي، والذى جمع معلومات بشأن أنشطة القوات المسلحة الروسية وتحركاتها، وهو ما اعتبرته تهديدا للقدرة العسكرية للبلاد.