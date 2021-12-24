الرئيس الروسى: الغرب يضع "الصواريخ على أعتابنا".. ويهدد الناتو بالتصعيد

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين اتهم الغرب بـ "القدوم بصواريخه إلى أعتابنا" حيث كرر مطالبته بعدم توسيع الناتو في أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الروسي لم يفعل الكثير للحد من التوترات بشأن أوكرانيا أثناء حديثه في مؤتمر صحفي تلفزيونى ، قائلاً إنه سيكون مستعدًا لبدء التدخل إذا شعر أن أوكرانيا أو حلفائها الغربيين كانوا يستعدون لهجوم على وكلاء روسيا في البلاد ، وقال إنه يريد الحصول على رد "فورى" لمطالبه بشأن الناتو.

وقال بوتين يوم الخميس: "ظلوا يقولون لنا: حرب ، حرب ، حرب". "هناك انطباع بأنهم ، ربما ، يستعدون للعملية العسكرية الثالثة [في أوكرانيا] ويقدمون لنا تحذيرًا عادلًا: لا تتدخل ، ولا تحمي هؤلاء الأشخاص ، ولكن إذا تدخلت وحمتهم ، فسيكون هناك عقوبات. ربما ، يجب أن نستعد لذلك ".

وقال محللون إن روسيا ربما تبحث عن سبب للحرب لأنها تضع أكثر من 100 ألف جندي إلى جانب الدبابات والمدفعية على مسافة قريبة من الحدود الأوكرانية. اتهم وزير الدفاع الروسي ، سيرجي شويجو ، هذا الأسبوع المرتزقة الأمريكيين بنقل أسلحة كيماوية إلى جبهات القتال في منطقة الصراع ، رغم أنه لم يقدم أي دليل على هذا الادعاء.

وهناك القليل من الدلائل على أن الجيش الأوكراني يستعد لهجوم في دونباس ، حيث ظلت الخطوط الأمامية ثابتة في الغالب لمدة ست سنوات. وقتل أكثر من 14 ألف شخص منذ بدء القتال في 2014.

وقال بوتين إنه لا يريد الحرب مع أوكرانيا ولكنه سيسعى للحصول على ضمانات أمنية جديدة من الغرب في المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة ، مكررًا مطالبته المثيرة للجدل بأن يزيل أعضاء الناتو الشرقيون القوات والمنشآت العسكرية التي ظهرت بعد انضمام الدول إلى التحالف في عام 1997. وفي المؤتمر الصحفي ، قال بوتين إن روسيا بحاجة إلى رد "فوري" من الولايات المتحدة وحلفائها على مطالبها.