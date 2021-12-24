الرؤية والإنجاز.. تنظيم 30 مؤتمرا علميا فى مسار تدويل التعليم

كتب ـ هشام عبد الجليل

كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، عدد من المشروعات التي نفذتها الدولة خلال هذه الفترة ممثلة في مسار تدويل التعليم وخاصة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".



وتضمنت الإنجازات الآتى: إنشاء مؤسسات أكاديمية أجنبية في مصر وأخرى مصرية بالخارج.

إنشاء مؤسسات تعليم أكاديمي دولية على أرض مصر (الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا – الجامعة الأهلية الفرنسية – فرع جامعة إسلسكا – الجامعة الألمانية الدولية - فرع جامعة بيروت العربية).

عودة فرع جامعة القاهرة بالخرطوم إلى العمل وتجهيز فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان للعودة قريباً التعاون المصري الأفريقي.

قيام كليات الطب المصرية بتنظيم قوافل طبية لإفريقيا ( تم فحص 1000 حالة – إجراء 600 عملية جراحية ).

تنظيم 30 مؤتمراً علمياً في التخصصات المختلفة واستضافة العديد من الدول الأفريقية والعلماء والباحثين الأفارقة.



الشراكات الدولية والاتفاقيات اتفاقية شراكة للتوأمة بين كلية الهندسة بجامعة عين شمس وكلية الهندسة بجامعة إيست لندن بإنجلترا، بهدف منح شهادة مزدوجة من الجامعتين في برنامج العمارة، وهندسة البناء، ونظم البرمجيات.

إنشاء 3 مراكز تميز في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية بقيمة 30 مليون دولار لكل مركز وتوقيع بروتوكول لتنفيذ عملية توأمة ونقل تكنولوجيا بين حاضنة " طريق " التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات ونظيرتها innospring " التابعة لمعهد شنجهاي.