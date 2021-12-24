اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: تدفق الأسلحة الإيرانية يطيل أمد الحرب في اليمن

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:00 ص
الخارجية الأمريكية: تدفق الأسلحة الإيرانية يطيل أمد الحرب في اليمن اليمن - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يساعد الحوثيين في الهجوم على مأرب، مما يؤدي إلى خسائر في أرواح المدنيين وإطالة أمد الحرب.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن واشنطن "ملتزمة بالتصدي للتهديد الإيراني، وتمت مصادرة عشرات الصواريخ وآلاف البنادق العام الجاري".

وقالت إن "تهريب الأسلحة من إيران إلى الحوثيين يمثل انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وهو مثال آخر على مدى تأثير النشاط الإيراني الخبيث على إطالة أمد الحرب في اليمن".

وأضافت أن "دعم إيران للجماعات المسلحة في المنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، وقواتنا وموظفينا الدبلوماسيين ومواطنينا في المنطقة، وكذلك شركائنا".

كذلك دعت الخارجية الأمريكية أطراف الصراع في اليمن إلى التوصل  إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب.


اليمن

ايران

امريكا

نيد برايس

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