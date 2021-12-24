الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى.. إنفوجراف

كتبت هند مختار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 24 ديسمبر 2021، والذى تضمن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لاستكمال جهود الدولة لدفع المسار الاقتصادي، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومساعد وزيرة التخطيط، والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية "إرادة"، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع حدائق الفسطاط، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولي المكتب الاستشاري للمشروع.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد اجتماع لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، وذلك بحضور محافظ القاهرة، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولي المكاتب الاستشارية، والمحافظة، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمناقشة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً مع مسئولي شركة "جنرال موتورز" و"مجموعة منصور للسيارات"، حيث جدد التأكيد على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، وذلك بحضور وزيري المالية والتجارة والصناعة، وكذلك عقد اجتماع مع مسئولي شركة "هانيويل" الأمريكية، حيث أعرب عن تطلعه لقيام الشركة بزيادة وتوسيع مجالات عملها في مصر، وتقديم مساهمات حيوية في المشروعات الاستراتيجية المستقبلية للبلاد، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفير الولايات المتحدة في القاهرة.

واستكمالاً للاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى اجتماع لمناقشة "الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات"، حيث وجه بعقد حوار مع الأطراف المعنية لبلورة الاستراتيجية في صورتها النهائية، وذلك بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية، وأيضاً اجتماع لمناقشة الاستعداد لمشاركة مصر كضيف شرف الدورة 25 لـ "منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي"، المقرر انعقاده في روسيا، يونيو2022، وذلك بحضور وزراء الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الجهات المعنية.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تم عقد أول اجتماع أسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل افتتاح المشروعات التنموية بنطاق إقليم الصعيد، واختيار القاهرة لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والموقف الوبائي محلياً وعالمياً، بجانب اجتماع مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز، من بينها مقترحات تدقيق الحدود الإدارية لعدد من المحافظات، وموقف توفير أراضي المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، فضلاً عن اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظ بورسعيد، ومدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، ومساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، ومسئولي الجهات المعنية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت جولة تفقدية في محافظة أسوان في إطار متابعته للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى جولة في عدد من المصانع والشركات المقامة في المنطقة الاستثمارية لمجموعة التنمية الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك برفقة وزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ الجيزة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما شهد رئيس مجلس الوزراء افتتاح خطوط إنتاج جديدة بمصنع شركة "نستله مصر" للمنتجات الجافة، خلال زيارته المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، حيث سيتم ضخ استثمارات تصل إلى 700 مليون جنيه حتى عام 2025 وتم بالفعل توجيه 100 مليون جنيه منها هذا العام لإقامة خطوط الإنتاج الجديدة، كما شهد افتتاح توسعات جديدة لشركة "فليكس بي فيلمز مصر" لتصنيع البلاستيك المرن، إحدى شركات مجموعة "Uflex" الهندية العالمية، والتي تتمثل في خط إنتاج جديد يعد هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج وتصدير مواد التغليف والتعبئة البلاستيكية، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار.

هذا وقد تضمنت الأنشطة كذلك، الإدلاء بتصريحات صحفية خلال جولته بالمنطقة الصناعية بـ 6 أكتوبر، حيث أكد أن الدولة تعمل خلال المرحلة الراهنة على تعزيز وتحفيز وزيادة قدرات القطاع الخاص، مشدداً على الدور المحوري والأساسي له، وحرص الدولة على دعمه بأية إمكانيات وقدرات يحتاجها، إلى جانب إلقاء كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بنطاق إقليم الصعيد، حيث أعلن إطلاق كتاب مهم يوثق ما تم إنجازه على مدار السنوات السبع الماضية، لافتاً إلى أنه تم وجار تنفيذ استثمارات في الصعيد بقيمة 1.1 تريليون جنيه منها 180 مليار جنيه استثمارات تخص الصعيد في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن عقد مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قال إن الحكومة تتواجد في مقرها بالعاصمة الإدارية وسط حجم عمل وتنمية يمثل إعجازاً بكل المقاييس، مضيفاً أن مشروع العاصمة الإدارية عنوان للجمهورية الجديدة، وأنها مخططة لتستوعب نمو وتقدم مصر لـ 200 سنة، بجانب الإجابة على تساؤلات الإعلاميين بالمؤتمر الصحفى الذي عقد على هامش الاجتماع الأسبوعي، حيث أشار إلى أن الدولة المصرية تحاول تعظيم مواردها لكن التحدي هو الزيادة السكانية السنوية التي تلتهم جهود التنمية، مضيفا أن هدف الحكومة هو إعادة هيكلة منظومة الدعم لتحديد الفئات المستحقة.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وإطلاق مؤشر المعرفة العالمي، بالإضافة إلى لقاء مع مجموعة من أوائل خريجي برنامج جامعة اسلسكا، لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس جامعة اسلسكا، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، فضلاً عن لقاء مع رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها من رؤساء اللجان وأعضاء مجلس النواب البحريني، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعرب عن أمله في أن يكون الوفد البحرينى قد اطلع على ما تم إنجازه من أعمال في العاصمة الجديدة، لافتاً إلى أن هذا الحجم من الأعمال تم إنجازه في أقل من خمس سنوات، وهو ما تحتاج الدول إلى إنجازه فيما لا يقل عن 15 – 20 عاماً.