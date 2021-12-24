الجوزاء وحزام المجرة يزينان سماء الشتاء فى مشهد بديع يرى بالعين المجردة

كتب محمود راغب





وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه نظرا لسطوع نجوم الجوزاء يمكن رؤيتها من داخل المدن بالعين المجردة، أما بالنسبة لحزام درب التبانة فهناك حاجة لموقع مظلم لرؤيته. يرصد بسماء مصر والوطن العربي طوال الليالى الشتوية المقبلة كوكبة نجوم الجوزاء أو الجبار أورايون، إلى جانب حزام مجرة ​​درب التبانة خلفها، في وقت مبكر من المساء باتجاه الأفق الشرقي.وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه نظرا لسطوع نجوم الجوزاء يمكن رؤيتها من داخل المدن بالعين المجردة، أما بالنسبة لحزام درب التبانة فهناك حاجة لموقع مظلم لرؤيته.

نجوم الجوزاء واحدة من أسهل المجموعات النجمية التي يمكن تمييزها من خلال النجوم الثلاثة وعلى جانبيها نجمين ساطعين، أحدهما هو النجم الأحمر منكب الجوزاء، والآخر نجم مشرق، أزرق أبيض يسمى رجل الجوزاء.

نظرًا لأن كوكبة الجوزاء موجودة في الليالي الطويلة في ديسمبر ويناير في النصف الشمالي للكرة الأرضية، فدائما تربط بفصل الشتاء، وهي أيضا نقطة انطلاق رائعة للعثور على حزام درب التبانة، فإذا كنت في موقع مظلم (ليس من البيت) يمكن رؤية حزام درب التبانة بالعين المجردة يمتد بالقرب من النجم الأحمر منكب الجوزاء.

عندما ننظر إلى هذا الحزام، فإننا نشاهد حافة قرص المجرة - وهو الوهج المشترك لمليارات النجوم، ومن المفارقة أنه في شهر أغسطس يبدو شريط ​​درب التبانة مشرق خلال ساعات المساء، وفي ذلك الوقت من العام نحن ننظر باتجاه مركز المجرة.

أما الآن فقد تحركت الكرة الأرضية في مدارها حول الشمس، وسماء المساء تشير في اتجاه مختلف، لذلك عندما ترى شريط ​​درب التبانة بالقرب من كوكبة الجبار هذا الشهر، فسترى أنه خافت جدًا على عكس ما يشاهد في أغسطس، هذا لأننا ننظر الآن نحو الحافة الخارجية للمجرة، وهناك عدد أقل من النجوم بيننا وبين الفضاء والمجرات.