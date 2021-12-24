التعليم: المديريات تواصل الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات والإدارات التعليمية تواصل الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أن المديريات وضعت الجداول وحددت مواعيد امتحان المواد غير المضافة للمجموع، إضافة إلى وضع كشوف المناداة وأيضا تحديد لجان السير خاصة لطلاب الشهادة الإعدادية، موضحة أن الامتحانات ستكون فى مقررات الفصل الدراسى الأول.



وكان صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اكد أنه جارى التنسيق مع هيئة البريد المصرى وشركة البريد المصرى وشركة فوري للبدء في تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم، لطلاب الشهادات العامة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها 15 يناير المقبل.



وأوضح صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية، فى خطاب له، انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بتحصيل رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى.



وكانت وزارة التربية والتعليم، سمحت للطلاب بسداد رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية حال قيام الطالب بسداد المصروفات الدراسية كاملة دفعة واحدة أو سداد قسط واحد منها.