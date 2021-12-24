اليوم السابع
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"التربية النوعية" بجامعة سوهاج تنظم حفلا فنيا وعرضا مسرحيا لطلابها

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 07:26 م
"التربية النوعية" بجامعة سوهاج تنظم حفلا فنيا وعرضا مسرحيا لطلابها جانب من الحفل
سوهاج محمود مقبول

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شهد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، يصاحبه الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات الحفل الفني والعرض المسرحي لطلاب قسمي التربية الموسيقية والإعلام التربوي بكلية التربية النوعية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتورة زينب محمود الشريف القائم بعمل عميد الكلية، الدكتورة لمياء شعبان وكيل الكلية للتعليم والطلاب، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

 

وقالت الدكتورة زينب محمود الشريف، إن الحفل تضمن عدد من الفقرات الفنية المتنوعة لمجموعة من الأغاني الوطنية والأغاني التراثية التي قدمها طلاب قسم التربية الموسيقية بالكلية، وبلغ عددهم 34 طالبا، كما تضمن الحفل عرضاً مسرحياً تحت عنوان "قبل أن يموت النبض" الذي قام بإعداده وتأليفه وتقديمه  طلاب قسم الإعلام التربوي بالكلية.

 

ومن الجدير بالذكر أن الحفل الفني تم تنفيذه تحت إشراف الدكتورة وفاء محمد خليف، كما أشرف على تنفيذ العرض المسرحي الدكتور أحمد كمال.

 

جانب من الحضور بالحفل
جانب من الحضور بالحفل

 

الطلاب بالحفل الفنى
الطلاب بالحفل الفنى

 

رئيس الجامعة ونائبه بالحفل الفنى
رئيس الجامعة ونائبه بالحفل الفنى

 

حفل كلية التربية النوعية
حفل كلية التربية النوعية

 

حفل فنى
حفل فنى

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