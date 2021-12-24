التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية بواقعة العثور على جثة سيدة بالزيتون

كتب عبد الله محمود

كشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة، حول واقعة العثور على جثة سيدة متحللة داخل مسكنها فى دائرة قسم شرطة الزيتون، أن السيدة فى العقد الرابع من العمر، وأنه لا توجد أى ملامح تشير إلى وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وأمرت النيابة بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية، بالإضافة إلى ارسال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة الزيتون، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لسيدة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية على الجثة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة فيما استمع رجال المباحث لاقوال الجيران وشهود عيان، للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين على شقة المتوفي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.