اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 ديسمبر 2021 11:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البحرية المغربية تحبط محاولة تهريب دولية للمخدرات

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 10:50 م
البحرية المغربية تحبط محاولة تهريب دولية للمخدرات عناصر من الجيش المغربى
الرباط /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مصدر عسكرى مغربى، بأن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية المغربية، أحبطت اليوم الجمعة، خلال دورية بعرض ساحل مدينة الناظور، عملية للتهريب الدولي المخدرات، إثر مطاردة لزورق سريع.

 

وأوضح المصدر العسكرى، أن المهربين تمكنوا من الفرار نحو الساحل بسرعة كبيرة، بعد أن ألقوا بشحنة المخدرات في مياه البحر، مشيرا إلى أن هذه العملية أسفرت عن ضبط 64 حزمة من المخدرات، يبلغ وزنها الإجمالي حوالي طنين.

 

وأضاف أنه تم نقل شحنة المخدرات إلى ميناء الناظور العسكري، وسلمت إلى سلطلت الأمن المختصة بهدف تنفيذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

 


البحرية المغربية

المغرب

أخبار المغرب

محاولة تهريب دولية

المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة