اليوم السابع
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الاستخبارات العراقية: القبض على إرهابى حاول دخول قضاء خانقين بديالى

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 06:09 م
الاستخبارات العراقية: القبض على إرهابى حاول دخول قضاء خانقين بديالى عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ

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ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على إرهابى حاول دخول قضاء خانقين فى محافظة ديالى.

 

وقالت خلية الإعلام الأمنى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إنه "بعملية استخبارية نوعية ومتابعة ومعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة الاولى أحد أفرع مديرية الاستخبارات فى وزارة الدفاع والتى أكدت توجه أحد الإرهابيين قادمًا من كلار للدخول إلى قضاء خانقين بمحافظة ديالى".

 

وأضافت الخلية أنه على ضوء تلك المعلومات وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة الأول تم نصب كمين محكم فى سيطرة بابا محمود مدخل قضاء خانقين وتم القبض على الإرهابى المطلوب للقضاء وفق المادة 4 إرهاب واتخاذ الإجراءات الأصولية لتسليمه إلى الجهات المختصة.

 


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