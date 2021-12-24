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"الإفتاء" تخصص خطا أرضيا ورقم واتس آب للتواصل مع وحدة حل المشكلات الأسرية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 07:00 ص
"الإفتاء" تخصص خطا أرضيا ورقم واتس آب للتواصل مع وحدة حل المشكلات الأسرية وحدة الإرشاد الزواجى
كتب لؤى على

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كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عن استحداث مركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتاء، فى عام 2021، وذلك خلال الإعلان عن حصاد الدار، موضحا أن تلك الوحدة هى عبارة عن خدمة جديدة تساعد على تحقيق الاستقرار الأسري، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق وملاحظة تزايدها في السنة الأولى من الزواج.

وتختص هذه الوحدة بحل المشكلات بين أفراد الأسرة الواحدة، وخاصة مشكلة الطلاق، كما تعمل على الحد من المشاكل الزوجية والاستقرار الأسري وتوعية الشباب غير المتزوج ومساعدته على الاختيارات المناسبة، وكيفية الارتباط للزواج وإقامة أسرة ناجحة؛ وذلك باستخدام الطرق التوعوية الحديثة من الإرشاد النفسي والشرعي.

اليوم السابع يستعرض كيفية التواصل مع تلك الوحدة وذلك كالآتى:

يمكن الوصول لهذه الخدمة عن طريق الاتصال برقم الهاتف الأرضي (0225910678).
 
أو المراسلة على واتس آب أو الاتصال بالرقم (01144802021).
 
ومواعيد العمل بالإدارة يوميًّا من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

وحدة الارشاد الزواجى

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