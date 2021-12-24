الأرصاد تناشد المواطنين القيادة بهدوء على الطرق بسبب الشبورة الكثيفة

كتب محمود راغب

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخى الحذر على الطرق بسبب الشبورة الكثيفة، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وتجنب السرعات الزائدة، فضلا عن متابعة النشرة الجوية يوميا .

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد خلال الأيام المقبلة وحتى منتصف الأسبوع المقبل بشبورة مائية كثيفة على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

و يشهد اليوم الجمعة ، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة.