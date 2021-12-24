اليوم السابع
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افتتاح مسجد بتكلفة 4 ملايين جنيه والإدارة الاجتماعية بتكلفة 2.5 مليون جنيه بالسلوم

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 04:50 م
افتتاح مسجد بتكلفة 4 ملايين جنيه والإدارة الاجتماعية بتكلفة 2.5 مليون جنيه بالسلوم محافظ مطروح يفتتح مسجدا بالسلوم
مطروح - حسن مشالي

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افتتح خالد شعيب محافظ مطروح، خلال زيارته لمدينة السلوم، اليوم الجمعة، مسجد رياض الصالحين، بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، ومبنى الإدارة الاجتماعية بالسلوم، بتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنيه، ضمن احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي.

 

رافق المحافظ الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، خلال افتتاح مسجد رياض الصالحين بالسلوم، والمقام على مساحة 700 متر، تشمل صحن المسجد ومصلى السيدات ومكتبة، ودوراة مياه للرجال وأخرى للسيدات.

 

وأوضح مدير أوقاف مطروح، أنه تم إحلال وتجديد المسجد وفرشه بتكلفة 4 ملايين جنيه على نفقة وزارة الأوقاف.

 

ويعد هذا المسجد الثالث الذي يفتتح في شهر ديسمبر، بعد مسجد النور في باجوش، ومسجد ذو القبلتين بسملا، ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة مطروح.

 

وكرم محافظ مطروح، المهندس عبد الرحيم سليمان مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف مطروح، لبلوغه سن المعاش، مقدما له الشكر على جهوده  المبذولة  طوال فترة عمله، والتي كان آخرها الإشراف على بناء نحو 40 مسجدا، تم افتتاحهم خلال عاميين.

 

كما افتتح اللواء خالد شعيب، يرافقه فتحي الجمل مدير عام التضامن الاجتماعي بمطروح، مبنى الإدارة الاجتماعية بالسلوم، على مساحة كلية 4800 متر والمبنى على مساحة 200 متر تم تطويره وتجهيزه بتكلفة 2.5 مليون جنيه، كمرحلة أولي وسيتم استكمال باقي الخدمات والمنشآت الاجتماعية، في المرحلة الثانية.

 

وتفقد محافظ مطروح، المبنى المكون من دور أرضي، يضم المكاتب الإدارية ودور علوي به استراحات للعاملين.

 

وأوضح مدير عام التضامن بمطروح، أن عدد المستفيدين من المكتب 2200 مستفيد، متنوعين بين معاشات وضمان اجتماعي وتكافل وكرامة وغيرها.


محافظة مطروح

افتتاح مسجد

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