اعترافات عصابة سرقة الشقق فى الإجازات بمنطقة قصر النيل تقودها للمحاكمة

قررت نيابة قصر النيل، إحالة عامل وزوجته للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة المساكن بمنطقة قصر النيل وسط القاهرة.

واعترف المتهم وزوجته بسرقتهما منازل المواطنين في منطقة قصر النيل بالقاهرة، بأسلوب "كسر الأبواب"، حيث يرصدا الشقق السكنية التي لا يوجد بها إنارة، ويتأكدوا من غياب أصحابها ويسرقوها.

وأضاف المتهمان في اعترافاتهما، أنهما ينفذا معظم الجرائم يومي الخميس والجمعة، حيث يكون أصحاب الشقق في إجازات وخارجها، ويكسران الأبواب وسرقة محتوياتها.

ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بإسلوب كسر الابواب، بمنطقة قصر النيل، وحرر محضر بالواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من مدير وشريك بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة المنوه عنها وسرقة عدد 4 جهاز لاب توب، وهاتف محمول من الداخل ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية لمحل البلاغ، وبإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشركة وبعثرة محتوياتها، وباستكمال التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية أمكن التواصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة، وزوجها "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الباب" وأقرا بارتكاب عدد 22 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (عدد 3 شاشة LCD) لدى عميلهما "سيئ النية"، كما تم بارشادهما ضبط باقى المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما "حسنى النية " عدد (8) أشخاص، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات تجاه الواقعة.