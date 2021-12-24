اليوم السابع
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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين 3 مباريات بالدورى الممتاز اليوم

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:00 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين 3 مباريات بالدورى الممتاز اليوم تأمين الملاعب
كتب محمود عبد الراضي

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أنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية استعدادها لتأمين عددًا من المباريات بالدوري، اليوم الجمعة، أبرزها "سيراميكا والمقالون" الساعة الثالثة عصرًا بإستاد المقاولون، و"إيسترن وفاركو" باستاد بتروسبورت الساعة 5.30مساءً، والمصري والاتحاد باستاد برج العرب الساعة الثامنة مساءً.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية، غرف عمليات لمتابعة المباريات، وخلق أجواء آمنة للمواطنين، وتأمين الجماهير في المدرجات.

وهنأ مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح النادى الأهلى ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب والجهاز الفني واللاعبين والجماهير، بمناسبة فوز الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نادي الرجاء المغربى وحصد اللقب الثامن في تاريخه.

 وأرسل مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برقية تهنئة لنظيره في النادي الأهلي، وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن فوز الأهلي بالبطولة إنجاز يضاف إلى إنجازات الكرة المصرية، متمنيا التوفيق لكل الفرق المصرية في البطولات الخارجية.

 

 

 


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سيراميكا والمقالون

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