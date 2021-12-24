اليوم السابع
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إينى الإيطالية تضخ مليار دولار استثمارات بمجال البحث وإنتاج البترول والغاز بمصر

الجمعة، 24 ديسمبر 2021 09:39 ص
إينى الإيطالية تضخ مليار دولار استثمارات بمجال البحث وإنتاج البترول والغاز بمصر وزير البترول وقيادات الوزارة ومسئولي إيني
كتبت - مروة الغول

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وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وكلاً من المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول وأليساندرو بوليتى الرئيس التنفيذى لأنشطة الموارد الطبيعية بشركة إينى الإيطالية، اتفاقية التزام البحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل بين هيئة البترول وشركة إينى الإيطالية والصادرة بموجب القانون رقم 185 لسنة 2021.

 

وتتضمن الاتفاقية التزام شركة إينى بإنفاق استثمارات لا تقل عن مليار دولار بالإضافة إلى التزامها بإنفاق ما لا يقل عن 20 مليون دولار اضافية لحفر 4 آبار، وتأتى الاتفاقية فى إطار المنهجية الجديدة لوزارة البترول والثروة المعدنية بشأن زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات فى بعض المناطق المنتجة حاليا والعمل على تحقيق المعادلة الصعبة للحصول على شروط متوازنة مع الشركاء وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميته لدعم الاحتياطيات المؤكدة، والعمل على تأكيد الاحتياطيات المرجحة التى أظهرتها الدراسات السيزمية وعمليات التقييم المختلفة التى قامت بها الشركات العالمية العاملة فى مصر.

 

حضر التوقيع الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف وماركو روتوندى مدير عام شركة إينى فى مصر.

 

 

وزير البترول وقيادات الوزارة ومسئولي إيني
وزير البترول وقيادات الوزارة ومسئولي إيني

 

وزير البترول يتوسط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول والرئيس التنفيذي لإيني
وزير البترول يتوسط الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول والرئيس التنفيذي لإيني

 


البترول

الغاز

ايني الايطالية

البحث والانتاج

الاستكشاف

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