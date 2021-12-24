إيطاليا تفرض الكمامة من جديد فى الهواء الطلق وتغلق النوادى الليلية قبل الكريسماس

فاطمة شوقى

وافقت حكومة ماريو دراجي الإيطالية على حزمة جديدة من الإجراءات ضد متغير اوميكرون لفيروس كورونا، قبل يومين من عيد الميلاد، ووفى مقدمتها فرض الزامية الكمامة من جديدفى الهواء الطلق، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين القيود الجديدة التي تم تبنيها ، إغلاق المراقص وصالات الرقص والنوادى الليلية حتى 31 يناير - مع التركيز على ليلة رأس السنة الجديدة - والالتزام بارتداء الكمامة في الهواء الطلق ، وهو أمر تبنته بالفعل بعض المدن الكبرى مثل روما، أو ميلانو من أجله عطلة عيد الميلاد.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن قناع الحماية الفائقة ، Ffp2 ، سيكون ضروريًا في الأماكن الداخلية الأكثر ازدحامًا ، مثل وسائل النقل العام ، ودور السينما ، والمسارح أو الأحداث الرياضية ، والأماكن التي يُحظر فيها استهلاك الأطعمة أو المشروبات.

كما أعلن وزير الصحة ، روبرتو سبيرانزا ، عن تقليص صلاحية بطاقة كورونا ، الضرورية في هذا البلد للعمل ، من 9 إلى 6 أشهر اعتبارًا من 1 فبراير. إنها إحدى الوصفات التنفيذية الأخرى لتفضيل الجرعات الثالثة ، التي لقحت بالفعل أكثر من نصف السكان الذين يمكنهم الحصول عليها في هذا الوقت ، أي أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين تم تلقيحهم منذ أكثر من خمسة أشهر ، وأكثر من 16 مليونًا اشخاص.

كما قررت حكومة دراجى تضييق الفترة بين الجرعتين الثانية والثالثة من الأشهر الخمسة الحالية إلى أربعة ، بعد اعتبار أن الجرعة المعززة هي الدرع الأكثر فاعلية ضد المتغير المعدي.

وقال دراجى "لقد قلت عدة مرات أنه يجب علينا الدفاع عن الحياة الطبيعية التي تحققت: هذا يعني عدم إغلاق المدرسة ، وحياة اجتماعية مرضية. لكن من أجل هذا ، يجب علينا اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ".

ومنذ 16 ديسمبر ، يجب على المسافرين الذين يدخلون من إحدى دول الاتحاد الأوروبي ويتم تطعيمهم تقديم اختبار مستضد في آخر 24 ساعة أو إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في غضون 48 ساعة. من ناحية أخرى ، يجب على أولئك الذين ليسوا كذلك أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة خمسة أيام. 88.7٪ من الإيطاليين لديهم جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ، بينما 16.3 مليون مواطن في هذا البلد لديهم بالفعل جرعة معززة.