إيطاليا تؤجل فرض إلزامية التطعيم بلقاحات كورونا على القطاع العام

فاطمة شوقى

أجلت الحكومة الإيطالية فرض إلزامية التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا على العاملين في القطاع العام، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وكان رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراجى قد أشار خلال مؤتمر الصحفي لنهاية العام أن إلزامية التطعيم هي إجراء يبقى دائمًا في الخلفية وأنه لم يتم استبعاده بالكامل.

وتفرض السلطات الإيطالية التطعيم على العاملين الصحيين وفي قطاع التعليم وإنفاذ القانون والقوات المسلحة، وليس من المستبعد أن تلجأ الحكومة في وقت لاحق إلى طريقة أخرى لإلزامية التطعيم بشكل غير مباشر عبر فرض الشهادة الصحية الفائقة (سوبر جرين باس)، التي تمنح للملقحين فقط، لدخول أماكن العمل.

وكان أليسيو داماتو المسؤول الصحي في مقاطعة لاتسيو وسط إيطاليا أعلن رصد أول إصابة محلية بمتحور "أوميكرون" في العاصمة روما.

وقال داماتو: "تلقيت من خدمة الرصد والمراقبة الإقليمية التابعة لمستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية خبرا برصد حالة إصابة موثوقة بالمتحور أوميكرون"، مبينا أن "هذه الحالة ذات أهمية خاصة حيث يبدو أنها إصابة محلية، أي خلال المرحلة الأولية من التحقيق الوبائي لم يتبين وجود أي اتصالات للمصاب مع أشخاص من بلدان أخرى".

وأوضح أن "المريض شاب وحاليا بدون أعراض وهو في عزلة. وعند متابعة اتصالاته توصلنا إلى أنه شارك في حفلة في روما مع أربعة أصدقاء على الأقل ثبتت إيجابيتهم"، مشيرا إلى أن "المريض تلقى في السابق جرعتين من لقاح استرازينيكا ولم يقم برحلات خلال الـ14 يوما التي سبقت ظهور الأعراض".