إنطلاق أولى فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية "دراجتك صحتك" بالغربية

الغربية عادل ضرة

انطلقت اليوم من كورنيش طنطا أولى فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى "دراجتك صحتك" تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والذى حدد بدورة مجموعة من المسارات الآمنة بشوارع ومدن المحافظة وتخصيص ساعات كل يوم جمعة لإتاحة الممارسة الحرة والآمنة للمواطنين من مختلف المراحل العمرية.

أكد رحمى فى إجتماعة التحضيرى لتنفيذ المبادرة فى وقت سابق أن مبادرة "دراجتك صحتك" والتى أطلقها رئيس الجمهورية لها أكبر الأثر فى نشر رياضة الدراجات لتصبح أسلوب ونمط حياة للمواطنين ولذلك قامت المحافظة بعقد اجتماع تنسيقى بين الجهات المعنية لبحث المسارات الآمنة التى يمكن تنفيذ المبادرة بها بمختلف المراكز والمدن وتتوافر بها شروط الأمان التى تتيح ممارسة آمنه للرياضة ويشجع المواطنين على الإقبال، وقد تم تحديد مسارات لمستخدمى الدراجات الهوائية وذلك كل يوم جمعه من كل أسبوع.

وتمركزت المسارات كمرحلة أولى فى مدن طنطا، المحلة الكبرى، بسيون وزفتى وجارى تعميمها فى كافة مدن المحافظة، ففى مدينة طنطا وقع الاختيار على كورنيش طنطا من كلية الهندسة وحتى سكة المحلة، أما شارعى جمال عبد الناصر وعبد الحى شاهين كانوا الوجهة المفضلة للتنفيذ بالمحلة الكبرى، وفى مدينة بسيون وقع الاختيار على طريق بسيون صا الحجر داخل بسيون، كما كان طريق الرياح العباسى داخل مدينة زفتى اختيار ملائم للتنفيذ.