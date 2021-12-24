إنشاء 30 بيتا بدويا لصالح صيادى قرية التلول فى بئر العبد ضمن "حياة كريمة"

شمال سيناء ـ محمد حسين

فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير حياة كريمة لأهالى القرى الأكثر احتياجا، تقرر إقامة 30 بيتا بدويا لأهالى قرية التلول مركز بئر العبد.



وأكد اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تخصيص مساحة 8000 متر مربع بالقرية لإقامة البيوت البدوية عليها وتوزيعها على الأهالى المستحقين، وتقررر تخصيص مقر لتيسير تقديم الخدمات للأهالى، وأمر برفع كفاءة شبكة الإنارة بالقرية وتزويدها بمحولين للكهرباء قدرة 200 كيلو وات لكل محول لدعم الإنارة بالقرية، ورفع كفاءة جميع الخدمات الأخرى بالقرية لخدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم فى مختلف المجالات.



وأشار محافظ شمال سيناء، إلى زيادة إنتاج الأسماك من البحيرة فى الموسم الحالى بنحو 17 ألف طن من مختلف الأنواع عن الموسم الماضى، وذلك بفضل الالتزام بالتعليمات وزيادة فترات الصيد المسموح بها داخل البحيرة.

