إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالقصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم، سيارتين، بطريق "القصاصين – الزقازيق الزراعى"، أمام مزلقان البغادة، دائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم، واشتباه كسر بالعامود الفقري والساق، وتم نقل إثنين مصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزى، و5 مصابين آخرين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من الدكتور حسن دوريش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد تصاد سيارتين رقم رقم "رب ق 2537" مع سيارة رقم "ط ص ن 8436"، ، بطريق "القصاصين – الزقازيق الزراعى"، أمام مزلقان البغادة، دائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات بالجسم، واشتباه كسر بالعامود الفقري والساق، وتم نقل إثنين مصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزى، و5 مصابين آخرين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

وقال مصدر طبى إن المصابين هم عيد إبراهيم سيد 31 عامًا، مصاب بجرح بالجبهة 5 سم وجرح 3 سم بالوجه، ومحمد إسماعيل علي 33 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى التل الكبير المركزى لتلقى العلاج، وعبد الله علي عبد السميع، 34 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالكاحل الأيمن، ومحمد سعد محمد 27 عامًا مصاب باستباه كسر بالساق اليسري، والسيد فتحي عبد المنصف 33 عامًا مصاب باشتباه كسر بالعامود الفقري، وأحمد يحيى إبراهيم 40 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ومحمد حامد حسن 40 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمة بالصدر، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقى العلاج.