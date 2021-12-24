إصابات "أوميكرون" فى أمريكا قد تصل إلى 140 مليون أول شهرين من 2022

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت بيانات جديدة من معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن، أن الولايات المتحدة من المتوقع أن تسجل ما يصل إلى 140 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال شهرى يناير وفبراير من عام 2022.

ووجد الباحثون بعد مراجعة بيانات النمذجة الخاصة بهم لتشمل معلومات محدثة حول متحور اوميكرون، أن الولايات المتحدة قد تصل إلى حوالي 140 مليون إصابة جديدة بين 1 يناير و 1 مارس 2022 ، مع ذروة 2.8 مليون إصابة جديدة يوميًا في أواخر يناير.

وقال مدير معهد القياسات الصحية والتقييم الدكتور كريس موراي وفقًا لصحيفة يو إس إيه توداي: "نتوقع ارتفاعًا هائلاً في الإصابات ... وبالتالي ، انتشار هائل للأوميكرون"، وأضاف: "إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة التي نتوقعها سترتفع من حوالي 40% من الولايات المتحدة مصابة حتى الآن ، إلى إصابة 60% من الولايات المتحدة بالعدوى خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة."

وأشار موراي إلى أن أكثر من 90 في المائة من المصابين بالأوميكرون قد لا تظهر عليهم الأعراض أبدًا ، مما دفع الباحثين إلى توقع أنه قد يتم الإبلاغ عن حوالي 400 ألف حالة فقط.

اعتبارًا من يوم الخميس ، سجلت الولايات المتحدة حوالي 51.6 مليون حالة مؤكدة منذ بدء الوباء ، وفقًا لأحدث بيانات جونز هوبكنز.

في حين أنه من المحتمل أن تؤدي السلالة الأخيرة إلى ارتفاع معدلات العدوى نظرًا لارتفاع قابليتها للانتقال ، فمن المتوقع أيضًا أن تكون أقل حدة من المتغيرات السابقة.

وقال موراي: "في الماضي ، كنا نظن تقريبًا ان كوفيد-19 كان أسوأ بعشر مرات من الإنفلونزا والآن لدينا متغير ربما يكون أقل حدة بعشر مرات على الأقل لذا ، من المحتمل أن يكون أوميكرون ... أقل حدة من الإنفلونزا ولكنه أكثر قابلية للانتقال."

ومع ذلك ، أكدت جولي سوان ، الأستاذة في جامعة ولاية كارولينا الشمالية التي تدرس نمذجة الجائحة والأنظمة الصحية ، للجمهور أن التنبؤات تستند إلى البيانات والمعلومات المبكرة.

وقالت ، وفقًا لصحيفة يو إس إيه توداي: "بالتأكيد ، هذه نتيجة محتملة لكن إلى أي مدى أنا متأكد من أن هذه هي النتيجة؟ لست متأكدا على الإطلاق".