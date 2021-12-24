إزالة 61 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك دولة فى الواسطى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بنى سويف تحت إشراف المحاسب محمد بكري، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، ضمن جهود المحافظة لمواجهة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون على المخالفين والحفاظ على أراضى وأملاك الدولة من التعدي عليها.

وأسفرت الحملة عن إزالة 61 حالة تعد بقرى ونا القس وميدوم وانفسط منها 10 حالات تعد على أرض زراعية على مساحة 7 قراريط و51 حالة تعد على مساحة 3700 متر أرض أملاك دولة ولاية الري.

وقال محمد بكرى فى بيان له أن هذا الحملات تأتى في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.