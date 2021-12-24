أمن القليوبية يكشف غموض اختفاء تاجر خردة بشبرا الخيمة: جاره وراء الواقعة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض اختفاء تاجر خردة في شبرا الخيمة، حيث تبين أن وراء اختفاءه جاره المقاول، استدرجه بحجة شراء صفقة خردة وتعدى عليه بآلة حادة مما أدى إلى وفاته، واستولى على مبلغ مالي كان بحوزته وألقي القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغا من إحدى السيدات، باختفاء والدها تاجر خردة عقب خروجه وبحوزته مبلغ مالي لمقابلة أحد الأشخاص - لا تعلم بياناته - وأثناء السير في إجراءات البحث جرى العثور على جثته.

جرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وجرى تشكيل فريق بحثى بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة، وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مقاول جار المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءت جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه بقصد السرقة عن طريق إيهامه للمجني عليه بتعرفه على أحد الأشخاص "تاجر خردة" وأن الأخير لديه كمية من الخردة يقوم بعرضها للبيع وأعطاه رقم "هاتف آخر للمتهم".

وأوضحت التحريات، أنه تجاوب مع المجني عليه على أنه التاجر الوهمي واتفقا على معاينة البضاعة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، وعقب ذلك قام المتهم بالتعدي عليه مسببا وفاته، وإستولى على المبلغ المالي الذى كان بحوزته، وألقى جثته بإحدى المناطق بدائرة المركز، وجرى العثور على جثة المجني عليه.

كما أرشد عن جزء من متحصلات الواقعة، وقرر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.